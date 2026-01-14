Asso e Canzo controlli straordinari dei carabinieri | 32 identificati e tre minorenni coinvolti

Nei giorni 12 e 13 gennaio, i carabinieri di Asso, supportati dal 3° reggimento Lombardia, hanno svolto controlli straordinari nei comuni di Asso e Canzo. L’operazione, mirata a garantire la sicurezza, ha portato all’identificazione di 32 persone, tra cui tre minorenni coinvolti in attività sospette. Questi controlli rientrano in un’azione più ampia di prevenzione e sicurezza sul territorio.

Due giorni di controlli mirati per aumentare la sicurezza sul territorio. Il 12 e 13 gennaio i carabinieri della stazione di Asso, con il supporto della Sio – 3° reggimento carabinieri Lombardia, hanno effettuato un servizio straordinario nei comuni di Asso e Canzo, concentrandosi in particolare.

