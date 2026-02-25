minimarket di rozzano al setaccio

La polizia locale ha effettuato controlli nei minimarket di Rozzano, motivata da segnalazioni sulla vendita di alimenti scaduti. Durante le verifiche, sono stati sequestrati numerosi prodotti alimentari privi di etichette e sono state elevate multe agli esercenti. Un commerciante è stato denunciato per aver venduto cibo alterato, mentre i controlli proseguono per garantire la sicurezza dei consumatori. La situazione ha portato a un intervento deciso delle autorità.

Polizia locale, controlli nei minimarket: sequestri di alimenti e una denuncia penale. Raffica di controlli straordinari nei minimarket del territorio comunale, con sequestri di prodotti alimentari e una denuncia penale a carico di un esercente. È questo il bilancio dell’attività avviata nei giorni scorsi dalla Polizia locale a seguito della segnalazione di un cittadino, che ha portato all’avvio di una serie di verifiche mirate sul rispetto delle normative igienico-sanitarie e sulla corretta conservazione degli alimenti destinati alla vendita. Le ispezioni, condotte in diversi esercizi di vicinato, hanno riguardato in particolare le condizioni di stoccaggio dei prodotti, la funzionalità dei frigoriferi, la tracciabilità delle merci e la presenza delle informazioni obbligatorie per i consumatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

