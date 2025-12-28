Morte di Paolo Mendico gli ispettori del ministero contestano bugie e omissioni alla scuola | Non ha fatto valutazioni approfondite sui comportamenti aggressivi

La morte di Paolo Mendico ha sollevato interrogativi sulla gestione della scuola riguardo ai comportamenti aggressivi. Gli ispettori del Ministero contestano alla scuola mancanze nella valutazione approfondita delle situazioni e delle condotte dei giovani coinvolti. Durante gli interrogatori, dirigenti e insegnanti hanno adottato un atteggiamento difensivo, evidenziando possibili lacune nelle procedure di tutela e prevenzione.

La scuola poteva fare di più e quando dirigente e insegnanti sono stati interrogati sul caso di Paolo Mendico "si è innescato un meccanismo difensivo". A scriverlo, come rivelato da Repubblica, sono gli ispettori del ministero del Merito e dell'Istruzione nella loro relazione dopo gli accertamenti nell' istituto tecnico Pacinotti che sono stati disposti a causa del suidicio del quattordicenne nella sua casa a Santi Cosma e Damiano (Latina). Secondo gli ispettori si sarebbe dovuto avviare un protocollo antibullismo in una classe turbolenta e "dai comportamenti non conformi al regolamento d'istituto".

