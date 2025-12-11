Dopo la fine della relazione con Cesare Cremonini la giornalista del Tg1 avrebbe un nuovo compagno

A un anno dalla fine della relazione con Cesare Cremonini, la giornalista del Tg1, 38 anni, avrebbe ritrovato l'amore con il collega Francesco Bechis, cronista politico del Messaggero. Dopo un periodo di riflessione, sembra aver voltato pagina e iniziato una nuova storia sentimentale nel mondo del giornalismo italiano.

G iorgia Cardinaletti volta pagina. A un anno dalla fine della sua relazione con Cesare Cremonini, la giornalista del Tg1, 38 anni, sarebbe sentimentalmente legata al collega Francesco Bechis, cronista politico del Messaggero e figura emergente del giornalismo italiano. L’indiscrezione arriva da Adnkronos, che parla apertamente di una «relazione iniziata da qualche mese, ora ufficiale». Quanto è importante la differenza d'età in amore. guarda le foto La nuova coppia Giorgia Cardinaletti – Francesco Bechis. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa, Giorgia Cardinaletti e Bechis sono stati avvistati insieme circa una settimana fa al Premio Graldi, evento dedicato all’ex direttore del quotidiano romano. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dopo la fine della relazione con Cesare Cremonini, la giornalista del Tg1 avrebbe un nuovo compagno

