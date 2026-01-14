Non accetta la fine della relazione | stalker ai domiciliari

Un uomo è stato arrestato ai domiciliari per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna. Nonostante l'ordine emesso dal giudice, si era presentato nuovamente sotto casa, ignorando le restrizioni. I carabinieri lo hanno trovato a pochi passi dall'abitazione, confermando la sua condotta reiterata e il mancato rispetto delle misure di tutela.

Era tornato sotto casa sua appena poche ore dopo aver ricevuto il divieto di avvicinamento. I carabinieri lo hanno trovato lì, a pochi passi dall'abitazione della sua ex compagna, ignorando completamente l'ordine del giudice che gli imponeva di stare lontano. Per un 36enne di origine rumena. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Non accetta la fine della relazione e perseguita l’ex compagna: denunciato un 41enne Leggi anche: Non accetta la fine della loro relazione e perseguitra l'ex compagna, 30enne arrestato La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Non accetta la fine della relazione e trasforma la vita dell’ex in un incubo: pedinamenti, chiamate ossessive e urla sotto casa, arrestato 54enne recidivo per stalking; Perseguita la ex perché non accetta la fine della relazione, raffiche di messaggi e appostamenti: divieto di avvicinamento per il 39enne; Spiava e minacciava i vicini, il caso dello stalker 18enne di Roma. «Era diventato un incubo, terrorizzava anche i bimbi». Finisce la relazione e non lo accetta: arrestata giovanissima presunta stalker - I fatti: i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato una donna di 22 anni per atti persecutori nei confronti della sua ... rainews.it Non accetta la fine della relazione e trasforma la vita dell’ex in un incubo: pedinamenti, chiamate ossessive e urla sotto casa, arrestato 54enne recidivo per stalking - Non si era rassegnato alla fine del rapporto sentimentale con l'ex compagna e aveva iniziato a tempestare la donna di chiamate, a contattarla tramite social network e a tentare, di continuo, ... ildolomiti.it

Non accetta la fine della relazione: la stalkera e le buca le gomme dell’auto: arrestato - Si erano lasciati lo scorso novembre: ma lui non ha mai accettato la fine di questa storia, ed ha in iniziato a perseguitarla. fanpage.it

Torna il , la sfida che ci invita a mangiare - e a offrire nei nostri locali - solo cibo vegano, per tutto il mese di Gennaio Chi accetta la sfida può contare su FINE FOOD GROUP: un prezioso alleato che ha selezionato per te una gamma davver facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.