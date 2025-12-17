Decreto Milleproroghe 2026 | proroga scadenze per dirigenti tecnici docenti di religione e ITS Academy LO SPECIALE

Il Decreto Milleproroghe 2026 approvato dal Consiglio dei Ministri introduce proroghe e disposizioni straordinarie per diverse categorie di professionisti, tra cui dirigenti tecnici, docenti di religione e ITS Academy. Il provvedimento, composto da 16 articoli, rappresenta un intervento importante per la gestione delle scadenze e delle norme in vari settori pubblici.

Il Decreto Milleproroghe interviene ancora una volta sul lavoro nel Servizio sanitario nazionale. Per gli infermieri le novità riguardano tre ambiti centrali: proroga dello scudo penale fino al 2026, estensione delle stabilizzazioni del personale precario e deroga - facebook.com facebook

Il decreto milleproroghe è l'adeguarsi nel magnifico dover essere delle leggi al più prosaico e modesto essere della realtà condizionato dai vincoli di bilancio e dai limiti delle nostre capacità di realizzazione... x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.