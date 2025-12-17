Decreto Milleproroghe 2026 | proroga scadenze per dirigenti tecnici docenti di religione e ITS Academy LO SPECIALE
Il Decreto Milleproroghe 2026 approvato dal Consiglio dei Ministri introduce proroghe e disposizioni straordinarie per diverse categorie di professionisti, tra cui dirigenti tecnici, docenti di religione e ITS Academy. Il provvedimento, composto da 16 articoli, rappresenta un intervento importante per la gestione delle scadenze e delle norme in vari settori pubblici.
Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Decreto Milleproroghe. Secondo le informazioni disponibili, è stato approvato il consueto provvedimento omnibus, articolato in 16 articoli. L’articolo 5 del decreto contiene sei interventi normativi specificamente rivolti al settore scolastico. Dopo la pubblicazione in Gazzetta, il testo seguirà l'iter parlamentare. L'articolo Decreto Milleproroghe 2026: proroga scadenze per dirigenti tecnici, docenti di religione e ITS Academy LO SPECIALE . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Tribunali minori abruzzesi, proroga fino ad inizio 2026
Decreto Milleproroghe 2026 approvato: cosa prevede in 23 punti e tutte le novità - Il Decreto Milleproroghe 2026, approvato dal Consiglio dei Ministri, proroga scadenze e introduce misure urgenti in diversi settori. ticonsiglio.com
Milleproroghe 2026: alcuni dei termini rimandati dal Governo - Il Governo ha approvato il DL Milleproroghe 2026: dovrà essere convertito in legge, nel frattempo vediamo cosa contiene il provvedimento che passa al Parlamento ... fiscoetasse.com
Il Decreto Milleproroghe interviene ancora una volta sul lavoro nel Servizio sanitario nazionale. Per gli infermieri le novità riguardano tre ambiti centrali: proroga dello scudo penale fino al 2026, estensione delle stabilizzazioni del personale precario e deroga - facebook.com facebook
Il decreto milleproroghe è l'adeguarsi nel magnifico dover essere delle leggi al più prosaico e modesto essere della realtà condizionato dai vincoli di bilancio e dai limiti delle nostre capacità di realizzazione... x.com
