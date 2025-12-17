Decreto Milleproroghe 2026 | proroga scadenze per dirigenti tecnici docenti di religione e ITS Academy LO SPECIALE

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Decreto Milleproroghe 2026 approvato dal Consiglio dei Ministri introduce proroghe e disposizioni straordinarie per diverse categorie di professionisti, tra cui dirigenti tecnici, docenti di religione e ITS Academy. Il provvedimento, composto da 16 articoli, rappresenta un intervento importante per la gestione delle scadenze e delle norme in vari settori pubblici.

Immagine generica

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Decreto Milleproroghe. Secondo le informazioni disponibili, è stato approvato il consueto provvedimento omnibus, articolato in 16 articoli. L’articolo 5 del decreto contiene sei interventi normativi specificamente rivolti al settore scolastico. Dopo la pubblicazione in Gazzetta, il testo seguirà l'iter parlamentare. L'articolo Decreto Milleproroghe 2026: proroga scadenze per dirigenti tecnici, docenti di religione e ITS Academy LO SPECIALE . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Dl Milleproroghe: sei misure in attesa del Consiglio dei Ministri. Verso proroga scadenze per dirigenti tecnici, docenti di religione e ITS Academy. BOZZA

Leggi anche: Dl Milleproroghe: ok del governo. Verso proroga scadenze per dirigenti tecnici, docenti di religione e ITS Academy. BOZZA

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Tribunali minori abruzzesi, proroga fino ad inizio 2026

Video Tribunali minori abruzzesi, proroga fino ad inizio 2026

Decreto Milleproroghe 2026 approvato: cosa prevede in 23 punti e tutte le novità - Il Decreto Milleproroghe 2026, approvato dal Consiglio dei Ministri, proroga scadenze e introduce misure urgenti in diversi settori. ticonsiglio.com

decreto milleproroghe 2026 prorogaMilleproroghe 2026: alcuni dei termini rimandati dal Governo - Il Governo ha approvato il DL Milleproroghe 2026: dovrà essere convertito in legge, nel frattempo vediamo cosa contiene il provvedimento che passa al Parlamento ... fiscoetasse.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.