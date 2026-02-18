Assicurazione per chi gestisce risorse pubbliche inclusi DS e DSGA | l’obbligo slitta al 1° gennaio 2027 Emendamento al Milleproroghe

Il decreto Milleproroghe in corso di conversione alla Camera contiene, tra gli undici emendamenti depositati dai relatori nelle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio, il rinvio al 1° gennaio 2027 dell'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità erariale introdotto dalla legge n. 12026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Obbligo assicurazione per chi gestisce risorse pubbliche, inclusi DS e DSGA: in cosa consiste, quanto potrebbe costare? In attesa delle indicazioni applicative

Milleproroghe, al voto gli emendamenti in Commissione: tra le proposte sulla scuola la proroga delle graduatorie DSGA e il dimensionamento scolasticoLe Commissioni I e V della Camera esamineranno gli emendamenti al Milleproroghe, approvato dal Governo a fine 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine dicembre, perché vogliono decidere se prorogare le graduatorie DSGA e modificare il dimensionamento scolastico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Obbligo assicurazione per chi gestisce risorse pubbliche, inclusi DS e DSGA: in cosa consiste, quanto potrebbe costare? In attesa delle indicazioni applicative; Obbligo assicurazione per chi gestisce risorse pubbliche, cosa sapere; Dirigenti e funzionari pubblici, ora l’assicurazione è d’obbligo. Ecco quanto potrebbe costare; Obbligo di Assicurazione per Dirigenti Scolastici e DSGA: Tutto sulla Legge n. 1/2026 e le Nuove Regole per la Responsabilità Erariale.

Arriva l'obbligo di assicurazione per chi gestisce risorse pubbliche: i dettagliDallo scorso gennaio è entrata in vigore la legge n. 1/2026, norma che gestisce la disciplina della responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti e sottolinea l'obbligo per dirigenti e ... tg24.sky.it

Obbligo assicurazione per chi gestisce risorse pubbliche, inclusi DS e DSGA: in cosa consiste, quanto potrebbe costare? In attesa delle indicazioni applicativeDal 7 gennaio 2026 è in vigore la legge n. 1/2026, che modifica la disciplina della responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti e introduce una novità destinata a incidere direttamente ... orizzontescuola.it

ASSICURAZIONE PER COLPA GRAVE ORA È OBBLIGATORIA PER CHI GESTISCE RISORSE PUBBLICHE! MA CON FP CGIL È GRATIS! La nuova legge 1/2026 (su cui abbiamo espresso totale contrarietà) ha introdotto l’obbligo di stipulare preven facebook

Assicurazioni RC Dipendenti Pubblici, verso il rinvio dell’obbligo al 2027 La riforma della Corte dei conti (legge 1/2026) impone a chi gestisce risorse pubbliche di stipulare una polizza assicurativa a proprie spese contro il danno erariale. Un emendamento al x.com