Milano | intervento nel grembo della mamma per salvare la nascitura che verrà al mondo in Puglia Policlinico

Una donna pugliese incinta di 26 settimane ha dovuto essere trasferita d’urgenza al Policlinico di Milano a causa di complicazioni gravi nel suo stato di salute. I medici hanno eseguito un intervento chirurgico delicato nel suo grembo per salvare la nascitura che nascerà in Puglia. Questo gesto ha richiesto tecniche avanzate e una squadra di specialisti altamente qualificati. La nascitura sarà fatta nascere nella sua regione di origine.

La donna pugliese è incinta. Alla ventiseiesima settimana di gravidanza è stato necessario il trasporto al policlinico di Milano e l'intervento chirurgico fortemente complesso e innovativo. Doveva essere operata la bambina che deve ancora nascere per correggere una grave malformazione. L'intervento è perfettamente riuscita e la donna è già tornata in Puglia dove la bambina verrà al mondo.

Argomenti discussi: Procedura laser intrauterina consente la prosecuzione della gravidanza in un feto con malformazione polmonare; Chirurgia, storia di Carola salvata a Milano da un intervento in utero; Trattamento laser intrauterino: consenso in gravidanza per infezioni.

