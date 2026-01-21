Milano si prepara allo spettacolo | ecco dove verrà acceso il braciere olimpico e perché sarà unico al mondo

Con le Olimpiadi 2026, Milano si prepara a ospitare un evento di grande rilievo, con il braciere olimpico al centro dell’attenzione. Questo simbolo dei Giochi sarà collocato in un luogo specifico, diventando un punto di riferimento quotidiano per cittadini e visitatori. L’installazione rappresenterà un elemento distintivo e innovativo, contribuendo a raccontare la città e a sottolineare il valore di questa manifestazione internazionale.

Con le Olimpiadi 2026, Milano sta per trasformarsi nel più grande palcoscenico a cielo aperto del mondo, nel quale lo sport e l’immaginario collettivo si fonderanno: il braciere olimpico, simbolo per eccellenza dei Giochi, non sarà soltanto un punto di fuoco da guardare a distanza, ma diventerà un appuntamento quotidiano, un rito urbano, un segnale luminoso in grado di raccontare la città al mondo. E il luogo scelto per accenderlo promette di essere all’altezza della scena. LEGGI ANCHE:– Olimpiadi invernali 2026: biglietti fino a 1.400 euro. E lo sport più caro non è lo sci Dove verrà acceso il braciere olimpico a Milano.🔗 Leggi su Funweek.it

Dove sarà acceso a Milano il braciere per le Olimpiadi: ogni giorno show e giochi di luceDurante le Olimpiadi di Milano e Cortina, il braciere sarà acceso simultaneamente in due punti simbolici: all'Arco della Pace a Milano e in piazza Dibona a Cortina.

