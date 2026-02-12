Questa mattina a New York si sono aperte le sfilate della Fashion Week. Le prime file sono state invase da molte star, tra cui Amanda Seyfried, che si è seduta tra il pubblico con grande attenzione. La manifestazione è partita e già si respira l’atmosfera di grande attesa per le collezioni in passerella.

Riflettori, dunque, puntati sulle collezioni dell'Autunno-inverno 202627 firmate dalle più prestigiose Maison, ma anche sulle tantissime celeb, protagoniste indiscusse delle prime file dei défilé. Proprio come è accaduto nel primo giorno ufficiale di calendario. Dopo Proenza Schouler, che ha battezzato questa settimana chiamando nel suo front row Olivia Munn, Grace Gummer, Ella Hunt, è toccato a Coach rincarare la dose radunando celeb del calibro di Elle Fanning, con un romantico e candido abito di stelle e nuvole, e Odessa A'zion che ha invece scelto un look total black spezzato da un capospalla in suede color tabacco. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - New York Fashion Week: Amanda Seyfried, una ragazza d'oro (e tutte le altre star in front row)

Le star si accalcano in prima fila alle sfilate della New York Fashion Week, attirando più attenzione degli abiti in passerella.

La seconda giornata di sfilate Haute Couture a Parigi ha visto la partecipazione di numerose celebrità, tra cui Nicole Kidman.

Argomenti discussi: Da Michael Kors Collection a Calvin Klein, il meglio del calendario della New York Fashion Week; Ralph Lauren ha aperto le danze della New York fashion week; Ralph Lauren inaugura la New York Fashion Week con uno stile chic che unisce il regale al ribelle; New York Fashion Week al via: la prima ad arrivare è Anne Hathaway (e il suo strascico la segue).

