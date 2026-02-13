Durante la sfilata di Michael Kors alla New York Fashion Week, Uma Thurman ha attirato l’attenzione indossando tre fili di perle che le scendevano sul vestito nero, creando un effetto visivo insolito e deciso.

Ad aprire il secondo giorno di sfilate è stata la maison Carolina Herrera, che ha visto tra le celeb protagoniste una spumeggiante Lauryn Hill con una cappa grigia che lasciava intravedere le soffici e vaporose maniche di voile, e poi Martha Stewart in total black, ma con un immancabile tocco floreale. Nel front row di Christian Siriano è stata avvistata Whoopi Goldberg, in tenuta comfy, mentre a Julia Fox il compito di stupire con il mix and match di fantasie: righe e pois, anche sui collant. Nutritissimo il parterre di stelle che ha gremito le prime file di Michael Kors, che ha radunato alla sua corte star del calibro di Uma Thurman, sofisticata con la sua collana di perle regale, e poi Suki Waterhouse, Olivia Munn, Dakota Fanning, Mary J. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - New York Fashion Week: i tre fili di perle di Uma Thurman (e tutte le altre star in front row)

Approfondimenti su new york

Questa mattina a New York si sono aperte le sfilate della Fashion Week.

Le star si accalcano in prima fila alle sfilate della New York Fashion Week, attirando più attenzione degli abiti in passerella.

Ultime notizie su new york

Argomenti discussi: Da Michael Kors Collection a Calvin Klein, il meglio del calendario della New York Fashion Week; Mercoledì alla New York Fashion Week: Proenza Schouler, Coach e Tory Burch; La Ralph Lauren Renaissance apre la New York fashion week; New York Fashion Week: Amanda Seyfried, una ragazza d'oro (e tutte le altre star in front row).

Giovedì alla New York Fashion Week: Michael Kors, Carolina Herrera e TWPLe tre sfilate di giovedì alla New York Fashion Week — Michael Kors, Carolina Herrera e TWP — si sono rivelate una cartina di tornasole per capire se potessero funzionare. it.fashionnetwork.com

New York Fashion Week: Amanda Seyfried, una ragazza d'oro (e tutte le altre star in front row)Si è chiuso il primo giorno di sfilate d'oltreoceano, che ha visto una nutrita schiera di stelle gremire le prime file dei défilé. Da Amanda Seyfried a Pamela Anderson, da Elle Fanning a Tessa Thompso ... vanityfair.it

New York Fashion Week Autunno-Inverno 2026/27, le borse più belle x.com

Siamo felici. Dalla prossima settimana aumentano le temperature a New York - facebook.com facebook