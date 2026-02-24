La Milano Fashion Week si risveglia E il merito è anche di Diesel

Glenn Martens, stilista di fama internazionale, ha aperto la prima giornata della Milano Fashion Week, portando nuova energia alla manifestazione. La sua collezione ha attirato l’attenzione di molti addetti ai lavori e appassionati, grazie a dettagli innovativi e scelte audaci. La manifestazione si anima con questa sfilata, che segna l’inizio di una settimana ricca di eventi e presentazioni di grandi firme. La città si prepara a vivere giorni intensi di moda e creatività.

A fare da apripista è lo stilista Glenn Martens, protagonista del primo giorno della Milano Fashion Week. È infatti la sfilata di Diesel a dare il via alla settimana della moda, che raccoglie il testimone di Londra. I catwalk delle collezioni moda donna Autunno Inverno 20262027 si susseguiranno fino al 2 marzo: tra nomi nuovi e vecchie glorie, la MFW torna a riscaldare l’atmosfera in città, dopo la chiusura delle Olimpiadi. Emily Ratajkowski sfila per Tory Burch con l’abito “sospeso” X Leggi anche › Eventi, mostre, indirizzi da scoprire: dove respirare l’atmosfera della Milano Fashion Week Eventi, presentazioni e street style. 🔗 Leggi su Iodonna.it Milano si prepara alla prossima fashion week maschileMilano si avvicina alla prossima fashion week maschile, un evento atteso nel panorama della moda internazionale. Dal frappuccino alla moda: Starbucks debutta alla Milano Fashion Week Uomo con “The House of Coffee”, la sua prima capsule (anche per cani)Starbucks entra nel mondo della moda a Milano con “The House of Coffee”, la sua prima capsule dedicata anche ai cani. MILANO FASHION WEEK #MFW Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Milano Fashion Week 2026, il calendario delle sfilate A/I 2026-27; Milano Fashion Week FW26/27: il calendario delle sfilate tra debutti, grandi ritorni e Olimpiadi; Milano Fashion Week: gli eventi aperti al pubblico da non perdere questo febbraio secondo Vogue Italia; Tutti gli eventi da non perdere durante la Milano Fashion Week 2026. Manila Grace presidia Milano durante la Fashion Week con una campagna DOOH sulla collezione SS26Maxi-led e totem in alcune aree chiave della città, da Cadorna e Centrale a Via Tortona, Porta Romana e Malpensa T2 ... engage.it I 'cavernicoli ' di Peta contro le pellicce alla Milano Fashion weekafferma Mimi Bekhechi, Vicepresidente di Peta per l'Europa - Peta chiede alla Camera Nazionale della Moda Italiana di adeguarsi ai tempi e vietare le crudeli pellicce dalle passerelle. (ANSA) ... ansa.it Moda, parte oggi la #Milano Fashion Week: Carlo Capasa prevede che nel 2026 il settore potrà tornare a crescere dell'1-2%, dopo un 2024 e un 2025 complicati. "Milano is the place to be" dopo le Olimpiadi e ora con i Giochi paralimpici: le parole del Preside x.com / In attesa dell’inizio della Milano Fashion Week, abbiamo fatto due chiacchiere con gli studenti di @ied_milano per scoprire il loro punto di vista sulla fashion industry. Questa settimana, @nssmagazine porterà Fuorimoda nelle aule universitarie, un’occ - facebook.com facebook