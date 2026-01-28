Michelle Hunziker brilla in total black alla prima di Le cose non dette

Alla prima di “Le cose non dette” Michelle Hunziker si presenta in total black, attirando subito gli occhi di tutti. Alla proiezione a Milano, l’attrice e conduttrice sfoggia un look elegante e brillante, che non passa inosservato tra il cast e gli ospiti. La serata segna il ritorno di Gabriele Muccino sul grande schermo, ma è stata la Hunziker a catturare l’attenzione del pubblico con il suo outfit scintillante.

Al debutto de Le cose non dette, dramma che segna il ritorno ufficiale di Gabriele Muccino dopo una pausa lunga un paio d'anni, manca sempre meno ma per il momento è ancora tempo di anteprime: alla proiezione speciale anticipata di lunedì 26 gennaio, a Milano, presso il Cinema Colosseo, di fianco all'autore romano c'era il cast del film al completo e sul red carpet hanno sfilato numerosi volti del mondo dello spettacolo: ad attirare l'attenzione un po' più di altre, però, è stata Michelle Hunziker grazie al suo total black scintillante. Vediamolo più da vicino. Michelle Hunziker, look total black con accento luminoso sul red carpet.

