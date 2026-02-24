Il debutto di Maria Grazia Chiuri da Fendi il primo vero show di Demna da Gucci e tutte le altre novità della Settimana della Moda appena iniziata

Maria Grazia Chiuri ha presentato la sua prima collezione da Fendi, attirando l’attenzione di molti addetti ai lavori. La causa è il suo inserimento nel marchio romano, che ha portato a scelte stilistiche audaci e innovative. Demna, invece, ha mostrato il suo primo vero show da Gucci, creando un grande fermento tra i presenti. La Milano Fashion Week prende il via con queste novità e molte altre che si prospettano intense.

Ci siamo: martedì 24 febbraio inizia una nuova Milano Fashion Week, stavolta dedicata alle collezioni Donna per la stagione AutunnoInverno 2026-27. Il calendario comprende 54 sfilate fisiche e 8 digitali, 72 presentazioni e 27 eventi: sarà una settimana piena di novità, a partire dall'atteso debutto di Maria Grazia Chiuri da Fendi. Il programma completo e tutte le novità a cui prestare attenzione. I debutti e le novità della Milano Fashion Week di febbraio. Quest'anno gli addetti ai lavori e gli appassionati di moda dovranno fare gli straordinari: la Milano Fashion Week – dal 24 febbraio al 2 marzo – coincide infatti con le date del Festival di Sanremo, che negli anni è diventato una vetrina per brand, stilisti e stylist.

Le parole di Giancarlo Giammetti, Alessandro Michele e Maria Grazia Chiuri per ricordare Valentino Garavani all'apertura della camera ardenteAll'apertura della camera ardente di Valentino Garavani, sono state pronunciate parole di ricordo da parte di figure come Giancarlo Giammetti, Alessandro Michele e Maria Grazia Chiuri.

Maria Antonietta & Colombre: il debutto in gara a Sanremo 2026 con 'La felicità e basta'Maria Antonietta & Colombre insieme nella vita e sul palco di Sanremo 2026: testo e significato della canzone in gara 'La felicità e basta'. notizie.it

Moda, Milano raccoglie il testimone di Londra con 60 sfilateDa non perdere, l’esordio di Maria Grazia Chiuri alla direzione di Fendi, il debutto di Meryll Rogge da Marni e la prima sfilata di Demna Gvasalia da Gucci. panorama.it

Amiche a amici, vi aspettiamo venerdì 27 febbraio alle 18.30 presso la Feltrinelli di Largo Argentina, per la presentazione della silloge di poesie “Sul seno della sabbia”, di Alessandro Manuli, con prefazione di Maria Grazia Calandrone - edito da La Setta dei facebook

Maria Grazia Chiuri, asse Roma-Parigi per il mio Teatro della Cometa. #ANSA x.com