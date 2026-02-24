Milano Cortina 2026 verso le Paralimpiadi | oggi l’accensione della Torcia a Stoke Mandeville

La Torcia delle Paralimpiadi è stata accesa a Stoke Mandeville, evento che ha segnato l'inizio ufficiale della fase finale verso Milano Cortina 2026. La scelta di questa località simbolo del movimento paralimpico ha rafforzato il legame tra passato e futuro delle competizioni. Con questa cerimonia, si intensificano i preparativi in vista dei prossimi eventi, mentre le squadre si preparano ad arrivare nella regione alpina. La corsa verso i Giochi paralimpici entra nel vivo.

MilanoCortina – È calato ufficialmente il sipario sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, con una spettacolare Cerimonia di Chiusura all’Arena di Verona e parte il conto alla rovescia, che segna -10 giorni al via dei Giochi Paralimpici. Si riparte proprio dall’Arena Patrimonio UNESCO, che riaprirà i battenti per ospitare la sfilata inaugurale dei Giochi, il prossimo 6 marzo, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Una squadra azzurra numerosissima pronta a lasciare il segno e a eguagliare, possibilmente, il bottino di 7 medaglie conquistate a Pechino 2022. La delegazione più grande di sempre con 45 atleti (12 gli esordienti, 5 le donne, 37 gli uomini), di cui 3 guide, su 6 discipline sportive si presenterà ai cancelletti dello sci alpino e dello snowboard, al gate dell’Arena Santa Giulia di Milano per il para ice hockey, al Palazzetto del ghiaccio di Cortina per il curling in carrozzina, a Tesero per lo sci nordico e il biathlon. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Il Viaggio della Fiamma Paralimpica: da Stoke Mandeville a Milano Cortina 2026La Fiamma Paralimpica partirà il 24 febbraio da Stoke Mandeville, nel Regno Unito, e arriverà a Milano Cortina 2026.

Milano-Cortina 2026 la diretta, oggi l’inaugurazione a San Siro e l’accensione del braciere. Le ultime tappe della Fiamma OlimpicaOggi a San Siro si tiene l’inaugurazione ufficiale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 22 febbraio 2026Benvenuti nel nostro live quotidiano dedicato a Milano-Cortina 2026: minuto dopo minuto, tutto quello che succede ai Giochi Invernali italiani ... sportmediaset.mediaset.it

Il mio viaggio verso Milano Cortina 2026. Il racconto dell’atleta Andrea MacrìCi siamo. I Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali sono iniziati. Per me, che parteciperò alle Paralimpiadi, Milano Cortina 2026 rappresenta molto più di un grande evento sportivo: è un punto di arri ... formiche.net

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina hanno fatto qualcosa che nessuna strategia di marketing avrebbe potuto fare: hanno lasciato che fosse il mondo a parlare bene dell’Italia. Atleti di 90 nazioni hanno narrato sui loro social l'Italia e le sue meraviglie. Han - facebook.com facebook

Settimane di lavoro dal territorio: Milano-Cortina 2026 è comunità, atleti e piazze. Da Selvino ad Alzano, con Tomasoni, Moioli e Franzoni. Le Olimpiadi si chiudono, resta il valore dello sport: incontro e appartenenza. Avanti così, per la Lombardia e l'Italia. x.com