In valigia ha 20mila carte introvabili di Pokemon e One Piece | valore 90mila euro scatta la maxi multa

Un passeggero proveniente da Tokyo è stato trovato in possesso di oltre 20.000 carte da collezione di Pokémon e One Piece, dal valore stimato di 90.000 euro. La scoperta ha portato al sequestro del materiale e all’applicazione di una maxi multa, evidenziando i rischi e le conseguenze del contrabbando di oggetti di valore e di collezione.

Nel bagaglio di un passeggero proveniente da Tokyo, in Giappone, sono state scoperte oltre 20mila carte da collezione di contrabbando, raffiguranti personaggi di famosi cartoni come Pokemon e One Piece. Le card, praticamente introvabili e dal valore complessivo di circa 90mila euro, sono state.

