Il Milan torna a perdere punti a causa dei ritardi. La squadra rossonera è arrivata in ritardo anche nell’ultima partita contro la Roma e ha ricevuto una multa record di 15 mila euro. La situazione si ripete, e questa volta il costo si fa sentire sempre di più.

Il Milan continua a pagare caro un’abitudine che sta diventando un caso. Anche nell’ultima uscita contro la Roma, i rossoneri sono rientrati in campo oltre il tempo consentito, incassando un’ammenda da 15.000 euro, la più alta della stagione su questo fronte. Non è un episodio isolato. Tra Serie A e Coppa Italia, le sanzioni accumulate per ritardi alla ripresa del gioco hanno già toccato quota 73.000 euro: 65.000 in campionato e 8.000 nella competizione nazionale. Un conto che cresce partita dopo partita e che evidenzia un trend disciplinare in contrasto con il rendimento tecnico visto sul campo. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, ritardi a caro prezzo: altra multa record contro la Roma

Approfondimenti su Milan Roma

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milan Roma

Milan, campione d’Italia nei ritardi: in arrivo una multa record dalla Lega Serie A, il motivoLa squadra di Allegri è finita sotto la lente di ingrandimento già da diverso tempo e ora la sanzione è inevitabile ... tuttosport.com

Svelato l'audio del battibecco tra Maignan e Colombo, prima di Roma-Milan L'arbitro riprende il capitano rossonero per il continuo ritardo: "Aspettiamo voi, come on". "Siamo ancora in sei. Stai calmo", risponde il francese. - facebook.com facebook

Roma-Milan, dal ritardo nel tunnel al "dubbio" rigorista: ecco tutti i retroscena #ASRoma x.com