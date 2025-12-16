Milan tra Supercoppa e mercato | ecco i convocati di Allegri In attacco Fullkrug e…
Il Milan si prepara ad affrontare gli impegni più importanti della stagione, tra Supercoppa e calciomercato. Under la guida di Allegri, la rosa si arricchisce con l’arrivo di Fullkrug, mentre i convocati si preparano per le prossime sfide. Ecco le principali novità e aggiornamenti di oggi, 16 dicembre 2025, nel mondo rossonero.
Le top news della giornata di oggi, 16 dicembre 2025, del Milan di Massimiliano Allegri: Serie A, calciomercato e Supercoppa. Pianetamilan.it
Milan, i convocati di Allegri per la Supercoppa: riecco Leao e Fofana, non c'è Gabbia - Tra le squadre impegnate nella Final Four della Supercoppa Italiana 2025 che si inaugura a tutti gli effetti giovedì sera, c'è anche. tuttomercatoweb.com
SUPERCOPPA ITALIANA - Milan, ecco i convocati di Max Allegri: recuperati Leao e Fofana - Il Milan sarà impegnato nella semifinale di Supercoppa Italiana contro i campioni della Serie A in carica, il Napoli. napolimagazine.com
Il Milan vola a Riad senza Gimenez e Gabbia. Allegri convoca Ibra jr Il Milan di Supercoppa ha preso definitivamente forma lungo la mattinata di martedì, dopo l’ultima sgambata a Milanello prima della partenza per l’Arabia in programma da Malpensa - facebook.com facebook
VIDEO MN - Milan, parte la missione Supercoppa: l'arrivo di Allegri a Malpensa x.com
