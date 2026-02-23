Difficile il riscatto di Fullkrug da parte del Milan la strategia dei rossoneri
Il tentativo del Milan di riscattare Fullkrug si complica, poiché il club londinese non ha ancora dato il via libera. La trattativa si scontra con le richieste economiche e le strategie del West Ham, che preferisce trattenere l’attaccante fino alla fine del prestito. Nel frattempo, Fullkrug si prepara a tornare in Inghilterra, lasciando il Milan in attesa di una decisione definitiva. La situazione resta in bilico, senza una soluzione chiara all’orizzonte.
Sembra essersi fatto sempre più difficile il riscatto di Niclas Fullkrug da parte del Milan con l'attaccante tedesco che, alla fine del campionato, dovrebbe tornare al West Ham. Milan, difficile il riscatto di Fullkrug Al momento la squadra londinese è in piena lotta per non retrocedere, ma appare certo che il centravanti non resterà a Londra in vista della prossima stagione. Il Milan, dal canto suo, appare intenzionato a cambiare molto in attacco in vista della prossima stagione con il club pronto a portare a disposizione di Massimiliano Allegri due nuovi attaccanti.
Calciomercato, il Milan accelera per Goretzka: ecco la strategia dei rossoneriIl Milan si muove deciso per portare a casa Goretzka.
Cagliari-Milan, corsa contro il tempo per tesserare Füllkrug: la sensazione dei rossoneriIl Milan lavora con urgenza per perfezionare il tesseramento di Niclas Füllkrug, attaccante tedesco appena acquistato dal West Ham.
