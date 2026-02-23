Caos Arbitri | l’AIA ferma Chiffi dopo Bergamo graziato Piccinini tra le polemiche del Milan

Chiffi è stato sospeso dopo le decisioni contestate a Bergamo, mentre Piccinini è stato graziato, suscitando aspre polemiche tra i tifosi del Milan. La scorsa giornata ha mostrato come le scelte arbitrali possano influenzare le partite e alimentare tensioni tra le squadre. Le decisioni prese hanno generato discussioni anche tra gli addetti ai lavori, evidenziando le difficoltà di un settore sotto pressione. La situazione si mantiene calda e aperta a ulteriori sviluppi.

Il campionato di Serie A si conferma un terreno minato per la classe arbitrale, travolta da un fine settimana di decisioni controverse che hanno spinto i vertici dell' AIA a interventi drastici. Se da un lato si registra il reintegro di La Penna dopo lo stop post-derby d'Italia, dall'altro scatta la sanzione per Daniele Chiffi. La direzione di gara in Atalanta-Napoli è stata infatti bocciata dai designatori, che hanno individuato una «chiara discrepanza» nella valutazione dei contatti fisici. Al centro del dibattito, la gestione del metro di giudizio tra il rigore revocato a Hojlund e la rete annullata a Gutierrez: un'incoerenza che è costata al fischietto padovano un turno di sospensione.