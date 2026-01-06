Moratti | Var? Va usato meglio perché rischia di togliere personalità agli arbitri

Da ilnapolista.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha commentato l’utilizzo del VAR durante un’intervista a Kiss Kiss Napoli in Radio Goal. Secondo Moratti, il VAR dovrebbe essere impiegato in modo più accurato, poiché un uso eccessivo o inappropriato potrebbe ridurre la personalità e l’autonomia degli arbitri in campo. La sua riflessione invita a un confronto sull’implementazione di questa tecnologia nel calcio.

Massimo Moratti, ex presidente dell’ Inter, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal.  Ecco le sue parole. Le parole di Moratti. «Penso che sarà una corsa a tre fino alla fine. L’Inter ha dimostrato che Chivu è riuscito a trovare il giusto equilibrio, il Napoli può contare su un allenatore che è un vero fenomeno, mentre il Milan ha dalla sua l’esperienza e il carisma di Allegri. Nessuna delle tre mollerà. Per come la vedo io, Inzaghi è andato via male. Non mi è piaciuto ciò che è successo: ha cercato di imitare Mourinho, ma è stata una brutta imitazione. Mourinho se n’era andato dopo aver vinto il Triplete, c’era ben altra storia alle spalle». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

moratti var va usato meglio perch233 rischia di togliere personalit224 agli arbitri

© Ilnapolista.it - Moratti: «Var? Va usato meglio perché rischia di togliere personalità agli arbitri»

Leggi anche: Prima pagina Tuttosport: “Arbitri e VAR, Capello va giù pesante”

Leggi anche: Quella cagata del Var va abolita: i tifosi tornino a esultare e gli arbitri a sbagliare

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Moratti: “Scudetto? Corsa a tre. Il Var va usato meglio di come stanno facendo”; Trevisani: “Inter-Napoli può finire 3-3, azzurri più forti rispetto all’anno scorso”; Fabbroni: “L’infortunio di Neres costringerà di nuovo Conte a inventarsi qualcosa”.

moratti var usato meglioMoratti, che bordata a Simone Inzaghi: "Ha imitato male Mourinho. L'Inter l'avrei affidata a Conte" - Mourinho, il fenomeno Conte, il Var e il parere su due protagonisti della Serie A come Modric e Nico Paz: di tutto questo ha parlato l' ex presidente dell' ... msn.com

moratti var usato meglioMoratti, ex presidente dell’Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni sui nerazzurri ma anche sulla situazione in Serie A. Parole su Inzaghi e Chivu - Moratti, ex presidente dell’Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni sui nerazzurri ma anche sulla situazione in Serie A. calcionews24.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.