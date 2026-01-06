Moratti | Var? Va usato meglio perché rischia di togliere personalità agli arbitri

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha commentato l’utilizzo del VAR durante un’intervista a Kiss Kiss Napoli in Radio Goal. Secondo Moratti, il VAR dovrebbe essere impiegato in modo più accurato, poiché un uso eccessivo o inappropriato potrebbe ridurre la personalità e l’autonomia degli arbitri in campo. La sua riflessione invita a un confronto sull’implementazione di questa tecnologia nel calcio.

Massimo Moratti, ex presidente dell’ Inter, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal. Ecco le sue parole. Le parole di Moratti. «Penso che sarà una corsa a tre fino alla fine. L’Inter ha dimostrato che Chivu è riuscito a trovare il giusto equilibrio, il Napoli può contare su un allenatore che è un vero fenomeno, mentre il Milan ha dalla sua l’esperienza e il carisma di Allegri. Nessuna delle tre mollerà. Per come la vedo io, Inzaghi è andato via male. Non mi è piaciuto ciò che è successo: ha cercato di imitare Mourinho, ma è stata una brutta imitazione. Mourinho se n’era andato dopo aver vinto il Triplete, c’era ben altra storia alle spalle». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

