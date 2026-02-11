In Consiglio ministri il ddl migranti. Notte di sbarchi a Pozzallo e Lampedusa

Questa notte, ancora sbarchi a Pozzallo e Lampedusa. Mentre il Consiglio dei ministri si riunisce a Palazzo Chigi per discutere il disegno di legge sui migranti, le imbarcazioni continuano ad arrivare sulle coste siciliane. Le motovedette delle forze dell’ordine sono in azione per gestire l’emergenza, mentre i superstiti vengono soccorsi e portati nei centri di accoglienza. La situazione resta tesa e le autorità sono in allerta.

È in corso il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. All'ordine del giorno il disegno di legge sulle migrazioni e altre misure sul tema. Intanto, tra Pozzallo e Lampedusa, nelle ultime ore sono sbarcati oltre 300 migranti. Servizio di Pierachille Dolfini

Questa notte, nonostante il maltempo, sono arrivati a Pozzallo 222 migranti e altri 95 sono sbarcati a Lampedusa.

Durante la notte, a Lampedusa, sono stati soccorsi e sbarcati 126 migranti da diverse unità di salvataggio, tra cui motovedette della Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e la ONG Trotamar III.

