Ktm 1390 Adventure S Evo | quando una maxi enduro nasce per andare forte su strada

La KTM 1390 Adventure S Evo è una maxi enduro progettata per offrire elevate performance su strada. Pensata per chi cerca affidabilità e comfort durante i lunghi viaggi, questa moto si distingue per un approccio concreto e senza fronzoli. Ideale per chi desidera una moto versatile, capace di affrontare con sicurezza anche percorsi impegnativi, mantenendo un equilibrio tra potenza e stabilità.

La Ktm 1390 Adventure S Evo non chiede di essere spiegata, ma capita. Non è una maxi enduro che sogna il deserto: è un’Adventure che vive benissimo sull’asfalto e non fa finta di essere altro. La posizione di guida è migliorata in modo evidente rispetto alla 1290, che soffriva di un manubrio troppo stretto e di pedane vicine al piano di seduta. Qui tutto è più naturale, più rilassato, più logico. Il motore resta il protagonista, ma senza fare paura. È più pieno, più reattivo, più educato di quanto la cilindrata lasci immaginare, anche grazie alla fasatura variabile della distribuzione. Spinge forte, ma lo fa con intelligenza, senza mai mettere in difficoltà chi guida. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ktm 1390 Adventure S Evo: quando una maxi enduro nasce per andare forte su strada Leggi anche: Ktm, le nuove 1390 Super Adventure S, S Evo e R 2026: dati e prezzi per l'Italia Leggi anche: FC 26 Evoluzione: Ti diamo il Benvenuto a EVO UT – Ala Veloce e Forte! (Welcome to UT EVO) La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. KTM PRESENTE A MOTOR BIKE EXPO 2026; KTM licenzia altre 500 persone e arriva un nuovo top manager da BMW; KTM presenta la nuova gamma Naked 2026, le novità; KTM al Motor Bike Expo 2026: tutte le novità della gamma moto READY TO RACE in anteprima. KTM 1290 Super Adventure S (2022 - 25) usata a Castiglione di Garfagnana - Annuncio vendita KTM 1290 Super Adventure S (2022 - 25) usata a Castiglione di Garfagnana, Lucca - 9917412 - nella sezione Moto usate di Moto.it ... moto.it KTM unveils two 1390 Super Adventure bikes - KTM's 1390 Super Adventure R is an off-road machine that can handle different terrains, while the S Evo is street-focused and features an automated manual transmission. powersportsbusiness.com KTM 1390 Super Adventure S EVO - prova - in sella alla maxi enduro più potente e tecnologica Ha senso fare un’esperienza con una enduro specialistica se abitualmente uso una maxi-enduro Does it make sense to have an experience with an enduro if I usually ride an adventure #INMOTOCOLGIGI #MindMyRide #OffRoad #CastelloDalPozzo # - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.