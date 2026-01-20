Michele Sodano e il progetto Controcorrente | Presto per dire se mi candiderò ma basta persone sole al comando

Michele Sodano, con il progetto Controcorrente, riflette sul futuro politico e sulla necessità di un cambiamento. Pur senza ancora confermare una candidatura, sottolinea l’importanza di evitare leadership isolate. Recentemente, ad Agrigento, si è riaccesa l’attenzione pubblica sulla politica, in un contesto che sembra più di confronto che di spettacolo, segnando un momento di rinnovato interesse nel dibattito civico.

Negli ultimi giorni, ad Agrigento, la politica ha ricominciato a mostrarsi fuori dai palazzi. Un clima che somiglia più a un laboratorio che a una passerella. E non potrebbe essere diversamente in questo momento. Il movimento politico Controcorrente, quello fondato da Ismaele La Vardera e rappresentato ad Agrigento dal giovane ex deputato Michele Sodano, è quello che si propone come l'alternativa più libera, più fresca e più giovane. Il percorso di avvicinamento alle amministrative 2026 è cominciato con incontri pubblici e soprattutto con la singolare idea di mettere in piedi una scuola per consiglieri comunali pensata come strumento di partecipazione e consapevolezza.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

