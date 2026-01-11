Usa ai cittadini americani in Venezuela | Lasciate immediatamente il Paese

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha emesso un allerta di sicurezza, raccomandando ai cittadini americani presenti in Venezuela di lasciare immediatamente il Paese. Questa decisione si basa su preoccupazioni riguardanti la stabilità e la sicurezza, e richiede attenzione e rispetto delle indicazioni ufficiali. È importante consultare le fonti ufficiali e adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la propria incolumità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Allarme sicurezza del Dipartimento di Stato. Gli Stati Uniti hanno lanciato un avvertimento urgente ai propri cittadini presenti in Venezuela, invitandoli a lasciare il Paese senza indugio. La decisione arriva dopo segnalazioni preoccupanti riguardanti la presenza di milizie armate impegnate a individuare cittadini statunitensi sul territorio. Posti di blocco e controlli dei veicoli. Secondo quanto comunicato dal Dipartimento di Stato, gruppi armati filo-governativi, conosciuti come “colectivos”, avrebbero allestito posti di blocco in diverse aree e fermato le auto per effettuare perquisizioni, con l’obiettivo di identificare americani o persone ritenute vicine agli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Usa ai cittadini americani in Venezuela: «Lasciate immediatamente il Paese» Leggi anche: Usa ai cittadini americani in Venezuela: “Lasciate subito il Paese” Leggi anche: Venezuela, l’allarme del Dipartimento di Stato Usa: «I cittadini americani lascino immediatamente il Paese, rischi per la sicurezza» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Gli Usa: 'I cittadini americani lascino subito il Venezuela'; Ong: 12 liberati finora in Venezuela. Usa: cittadini americani lascino subito Paese; Usa: americani lascino subito il Venezuela: Milizie armate. Diplomazia al lavoro per Trentini; Le notizie di martedì 6 gennaio su Venezuela-Usa. Gli Usa: 'I cittadini americani lascino subito il Venezuela' - Il dipartimento di Stato americano ha esortato i cittadini Usa in Venezuela a lasciare il Paese "immediatamente". ansa.it

Venezuela, liberati altri detenuti: attesa per Trentini. Usa: "Cittadini vadano via". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Venezuela, liberati altri detenuti: attesa per Trentini. tg24.sky.it

Trump: operazione in Venezuela è un avvertimento per chiunque minacci gli Usa

Venezuela, l’allarme del Dipartimento di Stato Usa: «I cittadini americani lascino immediatamente il Paese, rischi per la sicurezza» x.com

Sabato 10 gennaio alle 21 la nostra comunità, conferirà a cinque cittadini americani, di cui quattro discendenti da emigrati dal nostro territorio, un ufficiale attestato di benemerenza per il prezioso ruolo da loro svolto in questi ultimi decenni nel far crescere con - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.