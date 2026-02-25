Michele Bravi | disponibile Prima o poi il video diretto da Ilenia Pastorelli

SANREMO – A poche ore dal debutto sul palco di Sanremo 2026, in gara con il brano “Prima o poi”, Michele Bravi annuncia un altro atteso ritorno: quello che lo riporterà dal vivo davanti al suo pubblico con “Commedia Musicale Tour”. Prodotta da Vivo Concerti, la tournée prenderà il via con due speciali anteprime, il 22 maggio a Milano all’Auditorium Fondazione Cariplo e il 24 maggio a Roma al Teatro Olimpico, per attraversare poi tutta l’Italia nel corso dell’estate, fino all’autunno. I biglietti saranno disponibili in prevendita online a partire da giovedì 26 febbraio alle ore 14, e nei punti vendita abituali da martedì 3 marzo alle ore 11. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali, per tutte le informazioni: www. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

