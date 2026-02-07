Michele Bravi si prepara ad affrontare il palco di Sanremo 2026 con il suo nuovo brano,

Michele Bravi si racconta in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con il brano Prima o poi. Michele Bravi torna per la terza volta in gara al Festival di Sanremo. Abbiamo partecipato a un incontro con la stampa organizzato in prossimità di questo importante appuntamento e il cantautore, in apertura, ha parlato del brano, dal titolo Prima o poi: « Ho iniziato a collaborare con questo giovane autore, Rondine. Raramente mi trovo bene a scrivere con qualcuno, sono soffocante quando scrivo per me, trovare una connessione non è facile. Mando la canzone sul gruppo famiglia e mia madre mi dice che finalmente ho scritto un bel brano, quando la invio alla discografico non l’ho fatto con grande entusiasmo ma sono stato convinto a presentarla a Carlo Conti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Michele Bravi in vista di Sanremo: «Sul palco la resa sarà teatrale, il video è girato da Ilenia Pastorelli»

