In pochi minuti al telefono mi hanno rubato 28mila euro che non avevo dal conto La denuncia choc di Bianca Maria

Una telefonata inattesa può nascondere rischi seri. Bianca Maria ha subito un furto di 28mila euro dal suo conto, attraverso una truffa telefonica. Questa storia evidenzia l’importanza di essere vigili e di conoscere le misure di sicurezza per proteggere i propri dati e il proprio denaro. Un episodio che invita a prestare attenzione alle comunicazioni sospette e a mantenere alta la prudenza nelle operazioni online.

Quella che segue è una storia che potrebbe riguardare chiunque, proprio per questo merita di essere raccontata con attenzione. Bastano pochi minuti al telefono, una voce credibile dall'altra parte e un numero che sembra affidabile per perdere il controllo del proprio conto corrente, senza nemmeno rendersene conto. È ciò che è accaduto a Bianca Maria, professionista che vive a Milano, vittima di una truffa sofisticata costruita nei minimi dettagli. Il 27 novembre, alle 15.15, Bianca riceve una chiamata sul suo numero personale. Sul display compare un numero fisso di Milano con prefisso 02, apparentemente riconducibile alla sua banca, Unicredit.

