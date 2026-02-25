Mi hanno rubato soldi e smartphone e scatta la denuncia ma è tutta finzione

Una denuncia per simulazione di reato e falsità ideologica: si è conclusa così un’indagine condotta nelle ultime settimane dalle forze dell’ordine di Ortisei su un giovane accusato di aver denunciato un furto fasullo. L’indagine è stata avviata agli inizi di marzo quando il ragazzo – un ventenne originario di Latina e domiciliato in Val Gardena – si è presentato alla caserma dei carabinieri di Ortisei sostenendo che dei malviventi gli avessero rubato il portafoglio e lo smartphone e che qualcuno stesse facendo acquisti online a suo nome, sostituendosi alla sua identità digitale. Una recita, questa, resa credibile dal coinvolgimento di un finto testimone: una persona che il giovane, il giorno dopo aver sporto denuncia, ha portato in caserma. Dopo un’attenta analisi dei tabulati, dei log informatici e degli spostamenti del ventenne, i militari hanno smantellato il suo racconto e la verità è venuta a galla: non c’era stato nessun furto con frode informatica, soltanto un maldestro tentativo di simulazione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

