Meteo | Previsioni per giovedì 26 febbraio

A Modena domani tempo soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3019m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. La pressione torna ad aumentare favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità con cieli da molto nuvolosi a poco o parzialmente nuvolosi. Nello specifico sui litorali cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino a cieli sereni o poco nuvolosi; su pianura emiliana e pianura romagnola cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata. In serata nubi in nuovo aumento; sulla dorsale emiliana cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulla dorsale romagnola nubi basse e banchi di nebbia in diradamento sino a cieli poco nuvolosi al pomeriggio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Meteo | Previsioni per giovedì 19 febbraioA Modena, il maltempo del 19 febbraio si deve a una depressione che porta nuvole dense e piogge leggere.

Meteo, le previsioni in Campania per giovedi 5 febbraio 2026Oggi in Campania il cielo si mantiene coperto, con nuvole dense che portano deboli piogge su tutta la regione.

Previsioni meteo per venerdì 6 febbraio. Piogge e nevicate

Meteo Italia: nuovo vortice tra giovedì e venerdì, piogge, temporali, vento forte e neve a quote basse. Le previsioniUna nuova tempesta si abbatte sulle regioni italiane con forti temporali, raffiche di vento e nevicate abbondanti. meteo.it

Meteo: Giovedì e Venerdì nuova perturbazione con Pioggia e Neve. I dettagliGiovedì 19 Febbraio: maltempo al Centro-Nord e neve a bassa quota Già la prossima notte sarà caratterizzata dalle prime precipitazioni sulle regioni di Nord-Ovest e da qualche piovasco sul versante ti ... ilmeteo.it

#Meteo #Previsioni #18febbraio Notte con cielo velato al Nord e parte del centro, più sereno al Sud. Domani nubi in aumento su Nord e regioni tirreniche con piogge deboli tra liguria e alta Toscana. Sole su Adriatico e Sud. Maestrale in attenuazione x.com