meteo le previsioni in campania per giovedi 5 febbraio 2026

Oggi in Campania il cielo si mantiene coperto, con nuvole dense che portano deboli piogge su tutta la regione. A Avellino, le previsioni indicano circa 17 millimetri di pioggia durante la giornata, mentre il cielo resterà molto nuvoloso o coperto ovunque. La pioggia continuerà senza sosta, rendendo difficile uscire di casa senza ombrello.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedi 5 febbraio 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 17mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2185m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 12mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2153m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

