Meteo | Previsioni per giovedì 19 febbraio
A Modena, il maltempo del 19 febbraio si deve a una depressione che porta nuvole dense e piogge leggere. Durante la giornata, le previsioni indicano cieli coperti con pioggia debole e costante, accumulando circa 5 millimetri di acqua. La presenza di nuvole fitte si farà sentire dall’alba fino a sera, impedendo al sole di fare capolino. La situazione si mantiene stabile, senza interruzioni significative nel corso della giornata. Le condizioni meteo influenzeranno le attività quotidiane della città.
A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1754m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest, al pomeriggio forti e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: vento. Un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo maltempo con piogge ed acquazzoni, in particolar modo al mattino. Nello specifico su litorali e pianura romagnola cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sulla pianura emiliana cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Previsioni meteo Livorno: allerta gialla per vento e mareggiate giovedì 19 febbraioIl vento forte e le mareggiate hanno spinto la protezione civile regionale a emettere un’allerta gialla per Livorno giovedì 19 febbraio.
Meteo, le previsioni in Campania per giovedi 5 febbraio 2026Oggi in Campania il cielo si mantiene coperto, con nuvole dense che portano deboli piogge su tutta la regione.
Giovedì nero in arrivo: forti temporali in pianura e nevicate in montagna spezzano la settimana di sole. Le previsioni meteoUna giornata con cieli sereni o poco nuvolosi, quella di mercoledì 18 febbraio, prima del brusco ma temporaneo peggioramento delle condizioni. Da venerdì, infatti, il sole torna a splendere
Le previsioni del tempo di oggi, mercoledì 18 febbraio #meteo #Arpav Previsioni. Variabilità, con spazi di sereno più ampi all'inizio e copertura più estesa alla fine della giornata Precipitazioni. Generalmente assenti. Temperature. Per le minime, contenute vari facebook
#Meteo #Previsioni #18febbraio Notte con cielo velato al Nord e parte del centro, più sereno al Sud. Domani nubi in aumento su Nord e regioni tirreniche con piogge deboli tra liguria e alta Toscana. Sole su Adriatico e Sud. Maestrale in attenuazione x.com