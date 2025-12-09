Previsioni meteo verso Natale super anticiclone tropicale sull' Italia | l' inverno anomalo con punte di 20°C ecco dove

Le previsioni meteo verso Natale segnalano un'impronta di clima inusuale, con un vasto anticiclone tropicale che sta interessando l'Italia. Temperature fino a 20°C e un inverno anomalo caratterizzano questa fase, contrapposta alle condizioni tipiche di stagione. Dopo l'Immacolata, si delineano cambiamenti climatici rispetto alle prime settimane di novembre e all'inizio del mese.

