Meta e AMD | 100 miliardi per dominare l’IA

Meta e AMD hanno firmato un accordo da 100 miliardi di dollari per sviluppare chip avanzati destinati all’intelligenza artificiale. La causa di questa collaborazione deriva dalla crescente domanda di potenza di calcolo e innovazione tecnologica. L’intenzione è accelerare i progetti di IA e migliorare le prestazioni dei loro sistemi. La partnership mette in campo risorse ingenti e tecnologie all’avanguardia, segnando una svolta nel settore. La strategia continuerà a evolversi nei prossimi mesi.

Meta e AMD: l'accordo che ridefinisce il futuro dell'IA. Meta e AMD hanno siglato un accordo da 100 miliardi di dollari per la fornitura di chip specializzati per l'intelligenza artificiale. L'intesa, che potrebbe portare Meta a detenere fino al 10% della società di Sunnyvale, arriva dopo un accordo simile con OpenAI dello scorso ottobre. L'annuncio rappresenta un passo significativo per Meta, che continua a investire pesantemente nello sviluppo dell'IA, e per AMD, che consolida la propria posizione come fornitore chiave per il settore tecnologico in rapida crescita. L'accordo, arrivato nel pomeriggio di oggi dopo mesi di trattative riservate, prevede che Meta investa 100 miliardi di dollari in chip specializzati per l'IA, con la possibilità di acquisire fino al 10% di AMD.