Cina Macron a Pechino vede Xi Jinping per parlare di commercio e guerra russo-ucraina

Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto giovedì il presidente francese Emmanuel Macron nella Grande Sala del Popolo. Macron è arrivato a Pechino mercoledì sera e dovrebbe parlare di crisi commerciale e globale durante la sua visita di tre giorni. Macron intende promuovere la cooperazione in materia economica e commerciale. Vuole anche convincere Pechino a fare pressione sulla Russia per un cessate il fuoco con l’Ucraina. La Francia spera di attrarre maggiori investimenti cinesi e facilitare l’accesso al mercato per le esportazioni francesi. Si prevede che i funzionari di entrambe le nazioni firmeranno accordi nei settori energetico, alimentare e aeronautico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cina, Macron a Pechino vede Xi Jinping per parlare di commercio e guerra russo-ucraina

