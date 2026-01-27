Conferenza stampa Chivu pre Borussia Dortmund Inter | le dichiarazioni del tecnico nerazzurro

La conferenza stampa di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, si è svolta alla vigilia del match contro il Borussia Dortmund, nell’ambito della fase a gironi di Champions League. Durante l’incontro, il tecnico ha condiviso le sue aspettative e ha analizzato le sfide della squadra in vista di questa importante partita europea.

In vista della partita di Champions League contro il Borussia Dortmund, il tecnico dell’Inter Chivu ha presentato le proprie considerazioni in conferenza stampa.

Domani il tecnico dell’Inter, Chivu, terrà la conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Borussia Dortmund.

