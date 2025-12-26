Tiago Gabriel Inter tutti i dettagli del nuovo obiettivo del mercato nerazzurro | il difensore piace a Chivu
Inter News 24 Tiago Gabriel Inter, affare possibile per il giocatore del Lecce? Cosa filtra in vista della sessione di gennaio di calciomercato. Nel panorama dei giovani più promettenti del campionato italiano spicca senza dubbio Tiago Gabriel, difensore centrale portoghese classe 2004, che ha appena compiuto 21 anni. Con la maglia del Lecce, il centrale sta vivendo una stagione di svolta, caratterizzata da prestazioni solide, continuità di rendimento e una personalità che va ben oltre l’età anagrafica. Qualità che lo hanno rapidamente portato all’attenzione di diversi club di primo piano. Il club salentino può considerarlo uno dei grandi colpi delle ultime stagioni. 🔗 Leggi su Internews24.com
L'INTER OSSERVA! Il Lecce ambisce a realizzare un'importante plusvalenza sul fronte legato a Tiago Gabriel. Dopo averlo acquistato a 2 milioni di euro, Corvino vorrebbe cederlo a circa 40 milioni. Ma è possibile che accetti anche una cifra inferiore. - facebook.com facebook
. @OfficialUSLecce, Di Francesco: "Tete Morente e Tiago Gabriel hanno avuto dei problemi, speriamo di recuperare almeno uno dei due. Jean tornerà tra i convocati" tinyurl.com/2wcw6nzr x.com
