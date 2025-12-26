Inter News 24 Tiago Gabriel Inter, affare possibile per il giocatore del Lecce? Cosa filtra in vista della sessione di gennaio di calciomercato. Nel panorama dei giovani più promettenti del campionato italiano spicca senza dubbio Tiago Gabriel, difensore centrale portoghese classe 2004, che ha appena compiuto 21 anni. Con la maglia del Lecce, il centrale sta vivendo una stagione di svolta, caratterizzata da prestazioni solide, continuità di rendimento e una personalità che va ben oltre l’età anagrafica. Qualità che lo hanno rapidamente portato all’attenzione di diversi club di primo piano. Il club salentino può considerarlo uno dei grandi colpi delle ultime stagioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Tiago Gabriel Inter, tutti i dettagli del nuovo obiettivo del mercato nerazzurro: il difensore piace a Chivu

Leggi anche: Mercato Inter, Tiago Gabriel piace anche alla Juve. E dall’estero lo vogliono queste squadre

Leggi anche: Tiago Gabriel Juve, ecco il nuovo obiettivo del calciomercato bianconero. Quanto costa e perché è finito del mirino

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

CdS - L'Inter su Tiago Gabriel: c'è pure la concorrenza della Premier. E il prezzo; Gaspar giocherà la Coppa d'Africa: ora tocca a Tiago Gabriel comandare la difesa del Lecce; Derby d'Italia per Belghali: Inter e Juve si sfidano per il gioiello del Verona, le cifre; Calciomercato Lecce, tutti vogliono Tiago Gabriel (anche in Inghilterra). Quali squadre sono interessate?.

Calciomercato Lecce, tutti vogliono Tiago Gabriel (anche in Inghilterra). Quali squadre sono interessate? - Calciomercato Lecce, tutti pazzi per Tiago Gabriel: Inter, Juventus e club inglesi sulle sue tracce Il giovane difensore portoghese è seguito Il Calciomercato Lecce si accende attorno a uno dei nomi p ... calcionews24.com