IA e Lavoro | Ocse studia competenze future big data per nuove

L’Ocse ha avviato uno studio sulle competenze di cui avrà bisogno il mercato del lavoro nei prossimi anni, evidenziando come l’intelligenza artificiale cambierà molte professioni. Il rapporto si basa su analisi di big data e previsioni di esperti, puntando a individuare le abilità più richieste tra cinque e dieci anni. In Italia, si osserva già una crescente domanda di competenze digitali e tecnologie innovative. La ricerca prosegue per adattare le politiche alle sfide future.

Intelligenza Artificiale e Mercato del Lavoro: l'Ocse e Sviluppo Lavoro Italia Analizzano le Competenze del Futuro. Roma – Un nuovo progetto di ricerca, nato dalla collaborazione tra Sviluppo Lavoro Italia e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), punta a rivoluzionare la comprensione del mercato del lavoro italiano. L'iniziativa, presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, utilizzerà big data e intelligenza artificiale per analizzare le dinamiche occupazionali e fornire strumenti più efficaci per l'orientamento e la formazione professionale. Comprendere le Trasformazioni in Corso.