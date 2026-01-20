Pedalando l’Italia | la Via Verde della costa dei trabocchi protagonista su Isoradio

Su Isoradio, Tiziana Iannarelli presenta due progetti abruzzesi dedicati al cicloturismo: la rete ciclabile dei trabocchi e le ciclovie della transumanza. Questi percorsi offrono opportunità di scoperta e valorizzazione del territorio attraverso itinerari sostenibili lungo la costa dei trabocchi e i tracciati storici. Un’occasione per conoscere le iniziative che promuovono la mobilità dolce e il turismo lento in Abruzzo.

I due progetti abruzzesi dedicati al cicloturismo: la rete ciclabile dei trabocchi e le ciclovie della transumanza, trovano spazio in due appuntamenti nel programma Pedalando l’Italia condotto da Tiziana Iannarelli su Isoradio.La costa dei trabocchi è stata definita nel programma “uno dei tratti.🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Bari protagonista su Rai 1: la tradizioni della città raccontate a 'Linea Verde Italia' Leggi anche: Ferrara protagonista su Rai Uno: è ufficiale la data della puntata di 'Linea Verde Italia' Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Costa dei Trabocchi in vetrina a ‘Pedalando l’Italia’ su Rai Isoradio; Racconti e incontri: il Fuori Fiera del Cicloturismo 2026; Ecco l’edizione 2026 di BAM!, il raduno europeo dei viaggiatori in bicicletta; BAM! 2026: viaggio, musica e avventura in bicicletta a Villa Contarini (5-7 giugno). Domani domenica 18 gennaio, alle 14.00, torna Pedalando l’Italia su Rai Isoradio. Domattina pubblico delle foto spettacolari dall'Abruzzo perché vi portiamo lungo le ciclovie della transumanza, tracciati antichi che oggi diventano infrastrutture leggere pe facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.