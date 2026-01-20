Pedalando l’Italia | la Via Verde della costa dei trabocchi protagonista su Isoradio

Da chietitoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Su Isoradio, Tiziana Iannarelli presenta due progetti abruzzesi dedicati al cicloturismo: la rete ciclabile dei trabocchi e le ciclovie della transumanza. Questi percorsi offrono opportunità di scoperta e valorizzazione del territorio attraverso itinerari sostenibili lungo la costa dei trabocchi e i tracciati storici. Un’occasione per conoscere le iniziative che promuovono la mobilità dolce e il turismo lento in Abruzzo.

I due progetti abruzzesi dedicati al cicloturismo: la rete ciclabile dei trabocchi e le ciclovie della transumanza, trovano spazio in due appuntamenti nel programma Pedalando l’Italia condotto da Tiziana Iannarelli su Isoradio.La costa dei trabocchi è stata definita nel programma “uno dei tratti.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Bari protagonista su Rai 1: la tradizioni della città raccontate a 'Linea Verde Italia'

Leggi anche: Ferrara protagonista su Rai Uno: è ufficiale la data della puntata di 'Linea Verde Italia'

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Costa dei Trabocchi in vetrina a ‘Pedalando l’Italia’ su Rai Isoradio; Racconti e incontri: il Fuori Fiera del Cicloturismo 2026; Ecco l’edizione 2026 di BAM!, il raduno europeo dei viaggiatori in bicicletta; BAM! 2026: viaggio, musica e avventura in bicicletta a Villa Contarini (5-7 giugno).

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.