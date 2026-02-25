Memoria e fotografia | al Teatro Genovesi in scena La regola dei terzi

A Salerno, sabato 28 febbraio alle 21.15 e domenica 1° marzo alle 19.00, appuntamento con lo spettacolo teatrale “La regola dei terzi”. La rappresentazione andrà in scena presso il Teatro Genovesi. L'opera, scritta da Marco De Simone e prodotta dalla Compagnia dell’Eclissi, è diretta da Marcello Andria. Sul palco recitano Enzo Tota e lo stesso autore De Simone, accompagnati dalle scenografie di Francesca Laghezza e dai costumi di Angela Guerra. Il testo, che in precedenza ha ottenuto diversi riconoscimenti in concorsi di drammaturgia tra cui il Premio InScena! di New York e il Premio Clepsamia di Milano, sviluppa la narrazione a partire da un episodio storico accertato. La trama si concentra sui fatti della notte del 9 luglio 1943, vigilia dello sbarco alleato in Sicilia. Il fotoreporter Robert Capa si lanciò con il paracadute per documentare militarmente la zona, ma atterrò su un albero rimanendovi ferito e bloccato per diverse ore, fino all'arrivo e al soccorso da parte di un contadino dell'entroterra. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

San Valentino al Teatro Genovesi: “Classico Napoletano… e oltre” in scena a SalernoSan Valentino al Teatro Genovesi di Salerno, con lo spettacolo “Classico Napoletano… e oltre”, porta sul palco musica e canzoni che raccontano le radici della tradizione napoletana, attirando appassionati da tutta la provincia.

Leggi anche: Al teatro Genovesi in scena "Viviani Story": un viaggio nella Napoli di inizio Novecento

Temi più discussi: Una mostra celebra 'Il popolo lucano di Carlo Levi. Memoria e fotografia di Notarangelo'; Gerhard Richter, tra pittura e astrazione: il ritratto di uno dei più grandi artisti viventi; Il Lodigiano piange Silvano Bescapè, custode della memoria del nostro territorio; A Roma Il popolo lucano di Carlo Levi: in mostra gli scatti di Notarangelo.

Una mostra celebra 'Il popolo lucano di Carlo Levi. Memoria e fotografia di Notarangelo'Sarà inaugurata a Roma il 27 febbraio, presso la sede della Fondazione Carlo Levi (via Ancona 21) la mostra 'Il popolo lucano di Carlo Levi. Memoria e fotografia di Domenico Notarangelo' aperta al pub ... adnkronos.com

Memoria e fotografia di Domenico NotarangeloFotografie inedite di Domenico Notarangelo intrecciano l'opera di Carlo Levi con la Lucania contadina del Novecento, alla Fondazione Carlo Levi di Roma. itinerarinellarte.it

Sono centoventi gli anziani genovesi entrati nella rete del progetto "Affido anziani" del Comune di Genova, che l’ente ha voluto rilanciare questa mattina con un evento al Teatro Stradanuova. Gli anziani vengono indicati dai servizi sociali: si tratta di persone s - facebook.com facebook