Memoria e fotografia | al Teatro Genovesi in scena La regola dei terzi

A Salerno, sabato 28 febbraio alle 21.15 e domenica 1° marzo alle 19.00, appuntamento con lo spettacolo teatrale “La regola dei terzi”. La rappresentazione andrà in scena presso il Teatro Genovesi. L'opera, scritta da Marco De Simone e prodotta dalla Compagnia dell’Eclissi, è diretta da Marcello Andria. Sul palco recitano Enzo Tota e lo stesso autore De Simone, accompagnati dalle scenografie di Francesca Laghezza e dai costumi di Angela Guerra. Il testo, che in precedenza ha ottenuto diversi riconoscimenti in concorsi di drammaturgia tra cui il Premio InScena! di New York e il Premio Clepsamia di Milano, sviluppa la narrazione a partire da un episodio storico accertato. La trama si concentra sui fatti della notte del 9 luglio 1943, vigilia dello sbarco alleato in Sicilia. Il fotoreporter Robert Capa si lanciò con il paracadute per documentare militarmente la zona, ma atterrò su un albero rimanendovi ferito e bloccato per diverse ore, fino all'arrivo e al soccorso da parte di un contadino dell'entroterra. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

