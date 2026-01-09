Al teatro Genovesi in scena Viviani Story | un viaggio nella Napoli di inizio Novecento

A Salerno appuntamento con “Viviani Story”, lo spettacolo teatrale portato in scena dalla Compagnia dell’Eclissi e ispirato alle opere dell'autore Raffaele Viviani. La rappresentazione è in programma domenica 11 gennaio, alle ore 19, presso il Teatro Genovesi situato in via Principessa. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

