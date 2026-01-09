Al teatro Genovesi in scena Viviani Story | un viaggio nella Napoli di inizio Novecento
A Salerno appuntamento con “Viviani Story”, lo spettacolo teatrale portato in scena dalla Compagnia dell’Eclissi e ispirato alle opere dell'autore Raffaele Viviani. La rappresentazione è in programma domenica 11 gennaio, alle ore 19, presso il Teatro Genovesi situato in via Principessa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: ‘Viviani Story’: al Teatro Genovesi rivive la Napoli di inizio ‘900
Leggi anche: West Side Story in scena al Teatro Alighieri
Al teatro Genovesi in scena "Viviani Story": un viaggio nella Napoli di inizio Novecento - A Salerno appuntamento con “Viviani Story”, lo spettacolo teatrale portato in scena dalla Compagnia dell’Eclissi e ispirato alle opere dell'autore Raffaele Viviani. salernotoday.it
Presentazione del libro STRACCI DI LUSSO di Sabatino Corvino Sabato 20 dicembre h. 10.30 Teatro Genovesi - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.