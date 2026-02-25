Meloni | Dall’Italia costante e convinto sostegno all’Ucraina

Giorgia Meloni ROMA – Nel quarto anniversario della guerra in Ucraina, l’Italia rivendica la scelta di campo fatta nel 2022 e da allora, sostanzialmente, mai messa in discussione. Un posizionamento al fianco del popolo ucraino “per la difesa della propria libertà e indipendenza”, rivendica Palazzo Chigi, che sottolinea “il costante e convinto sostegno” a Kiev “insieme agli alleati europei e occidentali”. La linea, dunque, non cambia: il nostro Paese “partecipa agli sforzi internazionali per promuovere una pace giusta e duratura” seguendo due direttrici: l’accompagnamento del processo negoziale promosso dagli Stati Uniti e la partecipazione alle attività della Coalizione dei volenterosi “per la definizione di solide garanzie di sicurezza per l’Ucraina”. In giornata la premier Giorgia Meloni interviene in video-collegamento alla riunione dei volenterosi. L’obiettivo è “creare le condizioni affinché la popolazione ucraina possa vivere in pace nel pieno rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Ucraina, i volenterosi a fianco di Kiev. Sostegno anche dall’ItaliaL’Italia si inserisce nel quadro internazionale di sostegno all’Ucraina, in seguito all’accordo di Parigi sulla creazione di una forza multinazionale.

25/02 – Meloni ribadisce il sostegno dell’Italia all’Ucraina – L’agente confessa l’uccisione di Rogoredo – Prende il via la MotoGp 2026Il ministro ha confermato il forte impegno dell’Italia a favore dell’Ucraina, motivato dal desiderio di difendere la sovranità del paese.

GIORGIA MELONI LA VITTORIA DELL'UCRAINA

