25 02 – Meloni ribadisce il sostegno dell’Italia all’Ucraina – L’agente confessa l’uccisione di Rogoredo – Prende il via la MotoGp 2026

Il ministro ha confermato il forte impegno dell’Italia a favore dell’Ucraina, motivato dal desiderio di difendere la sovranità del paese. La dichiarazione arriva dopo settimane di tensioni e tensioni militari nella regione. Nel frattempo, un agente ha confessato di aver ucciso una persona a Rogoredo, mentre la stagione MotoGP 2026 ha ufficialmente preso il via con le prime gare. Questi eventi segnano un inizio di anno ricco di novità e tensioni.

Meloni ribadisce il convinto sostegno dell'Italia all'Ucraina: "L'obiettivo è una pace giusta e l'integrità territoriale". Calenda, a Kiev per il quarto anniversario della guerra, critica l'assenza dei leader dell'opposizione. Conte ricorda Gaza e replica: "Per il M5S no a doppi standard". L'agente confessa l'uccisione di Rogoredo: "Ho messo la pistola accanto al corpo". Ma sulle accuse di spaccio il legale parla di "Carnevalata". Attesa la decisione del gip. I verbali dei poliziotti: "Chiedeva droga e soldi per evitare gli arresti, accanimento anche contro un pusher disabile". Nel weekend prende il via in Thailandia il Mondiale 2026 della MotoGp, i fratelli Marquez su Ducati favoriti, ma l'Aprilia di Bezzecchi e Martin punta al colpaccio. Ucraina, Meloni ribadisce il sostegno a Kiev. Giorgia Meloni ha partecipato tramite video alla riunione della Legge. La presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni ha dichiarato che l'Europa dovrebbe valutare l'apertura di canali diplomatici diretti con la Russia. La premier ribadisce tuttavia la necessità di mantenere il sostegno militare all'Ucraina.