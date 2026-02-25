25 02 – Meloni ribadisce il sostegno dell’Italia all’Ucraina – L’agente confessa l’uccisione di Rogoredo – Prende il via la MotoGp 2026

Il ministro ha confermato il forte impegno dell’Italia a favore dell’Ucraina, motivato dal desiderio di difendere la sovranità del paese. La dichiarazione arriva dopo settimane di tensioni e tensioni militari nella regione. Nel frattempo, un agente ha confessato di aver ucciso una persona a Rogoredo, mentre la stagione MotoGP 2026 ha ufficialmente preso il via con le prime gare. Questi eventi segnano un inizio di anno ricco di novità e tensioni.

Meloni ribadisce il convinto sostegno dell’Italia all’Ucraina: “L’obiettivo è una pace giusta e l’integrità territoriale”. Calenda, a Kiev per il quarto anniversario della guerra, critica l’assenza dei leader dell’opposizione. Conte ricorda Gaza e replica: “Per il M5S no a doppi standard”. L’agente confessa l’uccisione di Rogoredo: “Ho messo la pistola accanto al corpo”. Ma sulle accuse di spaccio il legale parla di “Carnevalata”. Attesa la decisione del gip. I verbali dei poliziotti: “Chiedeva droga e soldi per evitare gli arresti, accanimento anche contro un pusher disabile”. Nel weekend prende il via in Thailandia il Mondiale 2026 della MotoGp, i fratelli Marquez su Ducati favoriti, ma l’Aprilia di Bezzecchi e Martin punta al colpaccio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

