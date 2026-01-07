Ucraina i volenterosi a fianco di Kiev Sostegno anche dall’Italia

L’Italia si inserisce nel quadro internazionale di sostegno all’Ucraina, in seguito all’accordo di Parigi sulla creazione di una forza multinazionale. Dopo il cessate il fuoco, diversi paesi europei, compresa l’Italia, hanno confermato la loro disponibilità a partecipare con unità militari. Questa cooperazione mira a favorire stabilità e sicurezza nella regione, rafforzando gli sforzi collettivi per una risoluzione duratura del conflitto.

Accordo a Parigi sul dispiegamento di una forza multinazionale dopo il cessate il fuoco in Ucraina. Gli europei “parteciperanno” con i militari dei paesi che hanno dato la loro disponibilità. Firmano Francia e Gran Bretagna. L’Italia conferma il sostegno a Kiev ma non invierà i propri militari. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

