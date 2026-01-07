Ucraina i volenterosi a fianco di Kiev Sostegno anche dall’Italia
L’Italia si inserisce nel quadro internazionale di sostegno all’Ucraina, in seguito all’accordo di Parigi sulla creazione di una forza multinazionale. Dopo il cessate il fuoco, diversi paesi europei, compresa l’Italia, hanno confermato la loro disponibilità a partecipare con unità militari. Questa cooperazione mira a favorire stabilità e sicurezza nella regione, rafforzando gli sforzi collettivi per una risoluzione duratura del conflitto.
Accordo a Parigi sul dispiegamento di una forza multinazionale dopo il cessate il fuoco in Ucraina. Gli europei “parteciperanno” con i militari dei paesi che hanno dato la loro disponibilità. Firmano Francia e Gran Bretagna. L’Italia conferma il sostegno a Kiev ma non invierà i propri militari. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Leggi anche: Ucraina, Meloni a Parigi con i «volenterosi». Gli Usa: garanzie di sostegno a Kiev
Leggi anche: Ucraina, i ‘volenterosi’ a Parigi. Meloni: “Sostegno a Kiev, ma no invio truppe italiane”
Vertice dei Volenterosi, Macron, Starmer e Zelensky firmano la forza di pace per il dopoguerra - Mosca: due morti in attacchi ucraini in Russia; Guerra Ucraina Russia: Macron, Starmer e Zelensky firmano per forza pace dopo tregua; Ucraina, verso il vertice chiave. I nodi, il no dell'Italia all'invio di soldati; Volenterosi per l’Ucraina: “Giornata storica”.
Ucraina, le 5 garanzie dei Volenterosi per Kiev. Roma esclude invio di truppe italiane - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, le 5 garanzie dei Volenterosi per Kiev. tg24.sky.it
Ucraina, Meloni non cambia idea: “Sostegno a Kiev ma no a truppe italiane” - A margine del vertice dei Volenterosi, Giorgia Meloni ha ribadito tra i vari temi anche la posizione dell'Italia sull'Ucraina. newsmondo.it
Meloni dai Volenterosi: 'Sosteniamo Kiev ma niente truppe' - Al fianco di Kiev fino a quando non si raggiungerà una pace "giusta e duratura". ansa.it
Ucraina, i volenterosi a fianco di Kiev. Sostegno anche dall’Italia
askanews. . Il vertice dei #volenterosi : "Sì degli #USA alle garanzie di sicurezza per #Kiev". Oltre trenta leader si sono riuniti a #Parigi e hanno preso impegni per il cessate il fuoco in #Ucraina, per garantire la sicurezza e confermare il sostegno a Kiev - #Coali - facebook.com facebook
#Ucraina Dal Vertice dei Volenterosi a Parigi massimo sostegno dell'Italia, ma senza truppe sul campo. Questa la posizione del nostro Paese, confermata dalla premier Giorgia Meloni Carla Macrellino #GR1 x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.