Dopo la tappa londinese di lunedì, in cui ha incontrato i leader della “coalizione dei volenterosi”, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha continuato oggi il mini-tour europeo con una doppia visita di stato a Roma. In mattinata, presso Castel Gandolfo, papa Leone XIV. Nel primo pomeriggio, invece, la premier Giorgia Meloni. Il papa a Zelensky: “Proseguire il dialogo”. Il faccia a faccia con il Pontefice è durato all’incirca 30 minuti, «durante il cordiale colloquio», riferisce un bollettino della sala stampa della Santa Sede, «che ha avuto al centro la guerra in Ucraina, il Santo Padre ha ribadito la necessità di continuare il dialogo e rinnovato il pressante auspicio che le iniziative diplomatiche in corso possano portare ad una pace giusta e duratura ». 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Zelensky a Roma: visita a Leone XIV e alla premier Meloni, mentre cresce la pressione diplomatica americana