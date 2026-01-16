Mercato del libro 2025 in calo ma Audible cresce | perché l’audio è l’unica eccezione positiva

Nel 2025, il mercato del libro ha registrato un calo complessivo, evidenziando le sfide dell’editoria tradizionale. Tuttavia, il settore degli audiolibri ha mostrato una crescita costante, trainato da nuove abitudini di consumo digitale e dalla diffusione del multitasking. Questa tendenza sottolinea come l’audio rappresenti un’importante eccezione in un panorama in difficoltà, confermando la rilevanza delle piattaforme come Audible nel panorama culturale e editoriale.

Il mercato del libro ha chiuso il 2025 con un segno negativo, confermando le difficoltà strutturali che da anni interessano l’editoria tradizionale. Calano le vendite di libri cartacei e rallenta anche il digitale, ma in questo scenario complesso emerge una chiara eccezione positiva: Audible, la piattaforma di audiolibri del gruppo Amazon. Nel 2025 oltre 11,4 milioni di italiani hanno ascoltato audiolibri, con una crescita del +3% rispetto al 2024 e un incremento complessivo del 14% negli ultimi quattro anni. A livello globale, nel 2024, Audible ha registrato un +9% di nuovi clienti, con oltre 5,4 miliardi di ore di contenuti ascoltati. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Mercato del libro 2025 in calo, ma Audible cresce: perché l’audio è l’unica eccezione positiva Leggi anche: Il mercato del libro ha chiuso in negativo il 2025, eccezion fatta per Audible: ecco perché Leggi anche: Mercato del lavoro, saldo sempre positivo ma ritmi di crescita in calo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il 2025 del libro si chiude con un calo delle vendite nei canali trade del 2,1% a valore. Tutti i dati AIE alla Scuola UEM; Libri: nel 2025 in calo del 3% le copie vendute; Il mercato del libro chiude il 2025 in calo; Il mercato del libro è calato del 2,1%. Il mercato del libro è calato del 2,1% - Per il 2025 l'editoria di varia adulti e ragazzi nei canali trade mostra una flessione degli acquisti, nei 12 mesi, pari al 2,1% ... msn.com

Il mercato del libro chiude il 2025 in calo - Si chiude con una flessione degli acquisti del 2,1%, per complessivi 1,484 miliardi di euro di valore del venduto, il 2025 dell'editoria libraria ... msn.com

Editoria italiana, il 2025 si chiude con una flessione del 2,1% a valore: vendite trade per 1,484 miliardi di euro - Gli editori puntano ora sul 2026, confidando nei 60 milioni di euro stanziati per potenziare il patrimonio dell ... orizzontescuola.it

