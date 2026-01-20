Giordano Sangiorgi a Salotto Blu | il valore delle etichette indipendenti e dei giovani talenti

Giordano Sangiorgi, fondatore del Meeting delle Etichette Indipendenti, sarà ospite a Salotto Blu, intervistato da Mario Russomanno. La puntata, in onda questa sera alle 23 su Videoregione (canale 99), approfondisce il ruolo delle etichette indipendenti e dei giovani talenti nel panorama musicale. Sangiorgi condividerà le origini e la missione del consorzio faentino, evidenziando l’importanza di sostenere le realtà emergenti e indipendenti nel settore.

