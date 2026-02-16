Servizio mensa | i consiglieri Farese Megna e Varricchio chiedono sicurezza e trasparenza sui contro
I consiglieri Farese, Megna e Varricchio hanno presentato una richiesta formale dopo aver scoperto irregolarità nei controlli sulla mensa scolastica di Benevento. Hanno evidenziato che alcuni pasti non rispettano le norme igieniche e che le verifiche finora svolte non sono state sufficienti. La loro denuncia nasce da una serie di segnalazioni di genitori preoccupati per le condizioni di sicurezza del cibo somministrato agli studenti.
Mensa Scolastica a Benevento: Consiglieri Comunali Denunciano Criticità e Chiedono Trasparenza. Benevento è al centro di un acceso dibattito sulla sicurezza e la trasparenza del servizio mensa scolastico. I consiglieri comunali Francesco Farese, Giovanna Megna e Maria Letizia Varricchio hanno sollevato preoccupazioni riguardo alle condizioni igienico-sanitarie e strutturali dei locali, chiedendo un accesso completo ai verbali dei sopralluoghi effettuati dall’Asl e maggiori garanzie per le famiglie. Segnalazioni dai Genitori e la Sospensione del Servizio. La vicenda è nata da una serie di segnalazioni provenienti dai genitori degli studenti, che hanno lamentato il deterioramento delle strutture adibite alla preparazione dei pasti.🔗 Leggi su Ameve.eu
Ritardi e disagi alla mensa della Sant’Angelo a Sasso: i consiglieri Pd chiedono immediate verifiche
I genitori e gli insegnanti di Sant’Angelo a Sasso sono in agitazione per i disagi alla mensa scolastica di ieri.
Pietrastornina, i consiglieri chiedono chiarezza sui rapporti finanziari con Alto Calore
I consiglieri di Pietrastornina hanno deciso di chiedere chiarimenti sui rapporti economici con Alto Calore.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Disagi mensa: i consiglieri PD chiedono verifiche; Centro di Cottura, la ASL conferma le segnalazioni dei genitori; Montesarchio: panino freddo a 5 euro, esplode la polemica sulla mensa scolastica; Benevento, mensa un nuovo caso: Servito cibo avanzato.
Servizio mensa: i consiglieri Farese, Megna e Varricchio chiedono verifiche e trasparenza sui controlliNella Commissione Istruzione, da noi richiesta, sulle ormai note vicende che hanno interessato il servizio mensa, è stata esibita solo una nota sintetica trasmessa dall’Asl al Comune, relativa alla s ... ntr24.tv
RITARDI E DISAGI MENSA SCOLASTICA SANT’ANGELO A SASSO, I CONSIGLIERI PD CHIEDONO IMMEDIATE VERIFICHEChiediamo immediatamente chiarezza su quanto accaduto ieri alla mensa scolastica della Sant’Angelo a Sasso. I genitori hanno denunciato disagi e problematiche gravi, come ritardi nel servizio, pasti ... tvsette.net
+++PRECISAZIONI SUL CASO MENSA++MONTESARCHIO In merito al disservizio registrato nella giornata odierna presso il servizio di mensa scolastica, l’Amministrazione comunale di Montesarchio intende fornire un chiarimento puntuale sull’accaduto. Nel - facebook.com facebook