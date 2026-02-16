Servizio mensa | i consiglieri Farese Megna e Varricchio chiedono sicurezza e trasparenza sui contro

I consiglieri Farese, Megna e Varricchio hanno presentato una richiesta formale dopo aver scoperto irregolarità nei controlli sulla mensa scolastica di Benevento. Hanno evidenziato che alcuni pasti non rispettano le norme igieniche e che le verifiche finora svolte non sono state sufficienti. La loro denuncia nasce da una serie di segnalazioni di genitori preoccupati per le condizioni di sicurezza del cibo somministrato agli studenti.

Mensa Scolastica a Benevento: Consiglieri Comunali Denunciano Criticità e Chiedono Trasparenza. Benevento è al centro di un acceso dibattito sulla sicurezza e la trasparenza del servizio mensa scolastico. I consiglieri comunali Francesco Farese, Giovanna Megna e Maria Letizia Varricchio hanno sollevato preoccupazioni riguardo alle condizioni igienico-sanitarie e strutturali dei locali, chiedendo un accesso completo ai verbali dei sopralluoghi effettuati dall’Asl e maggiori garanzie per le famiglie. Segnalazioni dai Genitori e la Sospensione del Servizio. La vicenda è nata da una serie di segnalazioni provenienti dai genitori degli studenti, che hanno lamentato il deterioramento delle strutture adibite alla preparazione dei pasti.🔗 Leggi su Ameve.eu

I genitori e gli insegnanti di Sant’Angelo a Sasso sono in agitazione per i disagi alla mensa scolastica di ieri.

I consiglieri di Pietrastornina hanno deciso di chiedere chiarimenti sui rapporti economici con Alto Calore.

