Contributi mensa scolastica l’amministrazione di Cattolica aumenta il sostegno alle famiglie

L’amministrazione di Cattolica ha incrementato il sostegno alle famiglie con un contributo di circa 60 mila euro per la mensa scolastica. Questa misura mira a garantire un maggiore accesso ai servizi alimentari per 103 bambini e bambine, alleggerendo le spese delle famiglie e promuovendo un ambiente scolastico più inclusivo e accessibile.

Cattolica: contributi mensa scolastica, l’Amministrazione aumenta il sostegno alle famiglie - Circa 60mila euro di contributo comunale per la mensa scolastica a sostegno di 103 bambini e bambine e delle loro famiglie. chiamamicitta.it

