Contributi mensa scolastica l’amministrazione di Cattolica aumenta il sostegno alle famiglie

L’amministrazione di Cattolica ha incrementato il sostegno alle famiglie con un contributo di circa 60 mila euro per la mensa scolastica. Questa misura mira a garantire un maggiore accesso ai servizi alimentari per 103 bambini e bambine, alleggerendo le spese delle famiglie e promuovendo un ambiente scolastico più inclusivo e accessibile.

Circa 60 mila euro di contributo comunale per la mensa scolastica a sostegno di 103 bambini e bambine e delle loro famiglie. Un aumento di risorse e di beneficiari rispetto all’anno precedente in cui si era messo in campo un investimento pari a 55 mila euro per 93 alunni e alunne della primaria. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

