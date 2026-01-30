La Megabox Vallefoglia fa il colpaccio in Europa. La squadra italiana ha battuto in modo netto l’Emalsa Gran Canaria, vincendo 3-0 nei quarti di finale della Challenge Cup. È stata una vittoria sorprendente che rilancia le ambizioni della squadra in questa competizione.

La Megabox Vallefoglia ha centrato un’impresa di portata europea, espugnando il campo dell’Emalsa Gran Canaria con un netto 3-0 nei quarti di finale della Challenge Cup. La vittoria, ottenuta nella prestigiosa arena di Las Palmas, ha messo a segno un risultato che non solo ribalta le aspettative, ma pone la formazione marchigiana al limite del sogno: la qualificazione diretta alle semifinali. Il successo, frutto di una prestazione solida in tutti i reparti, ha dato un’impronta definitiva alla serie, che ora si gioca in casa, con il ritorno previsto mercoledì 4 febbraio al PalaMegabox. Un solo risultato, due set da vincere, e la squadra di coach Andrea Pistola potrebbe celebrare il passaggio al turno successivo con il favore del pubblico locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Megabox Vallefoglia rinvigorisce la corsa in Challenge Cup dopo il successo inaspettato

La Megabox Vallefoglia vola in semifinale di Challenge Cup.

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia prosegue il proprio impegno europeo, affrontando la Challenge Cup dopo aver ottenuto una vittoria in casa contro Eurotek Busto Arsizio.

Megabox Vallefoglia vs Club76 Eccellenza L'Alba Volley | Torneo LE INCREDIBILI Asti

